Industrie- und Schiffsdieselmotoren müssen auf verschiedenen Märkten strikte Emissionsauflagen erfüllen und die Kundschaft von heute parallel dazu mit niedrigem Kraftstoffverbrauch und allgemeiner Effizienz bezüglich Zuverlässigkeit und Langlebigkeit überzeugen. Seit langem schon bietet Yanmar eine viefältige Produktreihe an, die das Ziel verfolgt, Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Mit der Markteinführung der beiden neuen Motoren wird dieses Anliegen fortgesetzt. Sowohl der 4TN101 als auch der 4TN107 entspringen Yanmars reichem Erbe und umfangreicher Erfahrung im Bereich der Entwicklung hochmoderner Dieselmotor-Technologie und stellen die Verpflichtung des Unternehmens - wie vom Markt gefordert - ausschließlich die leistungsstärksten, treibstoffeffizientesten Dieselmotoren zu produzieren, unter Beweis.



Neben diesen kürzlich entwickelten Hochleistungsdieselmotoren wird Yanmar weiterhin kompakte Dieselmotoren hohen Niveaus anbieten, die den Bedürfnissen aller Kunden für die Leistungsklasse von unter 56kW nachkommen.



Yanmar: Daten und Fakten Yanmar wurde 1912 in Osaka, Japan, gegründet und hat 1933 den weltweit ersten kompakten Dieselmotor von praktikabler Größe produziert. Nach und nach wandelte das Unternehmen, dessen Kerngeschäft industrielle Dieselmotoren waren, sich zu einem Hersteller von Industrieausrüstungen und konnte sowohl Produktangebot als auch Dienstleistungen und Expertise erweitern und somit Komplettlösungen anbieten. Yanmars weltweite Geschäftstätigkeiten umfassen sieben Bereiche: kompakte und große Motoren, Agrarmaschinen und -anlagen, Bauausrüstungen, Energiesysteme, Schiffsausstattungen sowie Maschinenwerkzeuge und -komponente. An Land, auf See und in urbanem Umfeld verfolgt das Unternehmen das Ziel, "nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden in den Bereichen Nahrungsmittelproduktion und Energiegewinnung zu finden, um das Leben der Menschen für unsere gemeinsame Zukunft zu bereichern", ein Grundsatz, der die Einsatzbereitschaft des Unternehmes, uns eine "nachhaltige Zukunft" zu bieten, widerspiegelt.