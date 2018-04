Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-25 / 09:51 BNP Paribas Factor ist 2017 weiter gewachsen: Mit 23,8 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielte die Factoring-Tochter von BNP Paribas ein Plus von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Durch unsere Mittelstandsoffensive, die wir vor einem Jahr gestartet haben, konnten wir unser Wachstum maßgeblich vorantreiben", sagt Thorsten König, Geschäftsführer der BNP Paribas Factor GmbH. "Deshalb legen wir unseren strategischen Schwerpunkt auch in diesem Jahr weiter auf diese Initiative." Im Fokus stehen dabei Mittelstandskunden im Segment ab zehn Millionen Euro Jahresumsatz. Dies steht auch im Einklang mit der Wachstumsstrategie von BNP Paribas in Deutschland. "Die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe läuft sehr erfolgreich und bietet interessante Möglichkeiten, unser Mittelstandsgeschäft weiter auszubauen", so König weiter. Beim internationalen Geschäft konnte BNP Paribas Factor den Umsatz um 6,5 Prozent steigern. "Für viele Unternehmen ist das Auslandsgeschäft eine große Herausforderung. Deutlich längere Zahlungsziele und steigende Länderrisiken führen nicht selten zu Liquiditätsengpässen. Da braucht es einen erfahrenen Factoring-Partner", erklärt König. Im Inhouse-Factoring erreichte BNP Paribas Factor eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent. "Vielen unserer Auftraggeber ist es wichtig, den direkten Kontakt zu ihren Kunden zu behalten. Stilles Inhouse-Factoring ist daher sehr gefragt, da die Debitorenbuchhaltung und das Mahnwesen bei unseren Kunden verbleibt, diese aber dennoch von einer höheren Liquidität und Sicherheit durch uns profitieren können." Im nationalen Geschäft konnte BNP Paribas Factor den Umsatz um 19 Prozent steigern und beim Reverse Factoring verdreifachte das Factoring-Unternehmen den Erlös. Beim Reverse Factoring handelt es sich um eine Form der Vorfinanzierung gegenüber den Lieferanten. Hierbei profitieren diese von einem zügigen Liquiditätszufluss und die beauftragenden Unternehmen von längeren Zahlungszielen. "Aufgrund der zunehmenden Nachfrage in allen Bereichen erwarten wir auch für 2018 ein steigendes Wachstum. Um hierfür weitere Impulse zu setzen, bauen wir die Mittelstandsoffensive aus und investieren in zusätzliche Mitarbeiter sowie unsere IT-Systeme und -Lösungen", sagt König. *Pressekontakt:* BNP Paribas Factor GmbH Regina Buchner marketing@bnpparibasfactor.de +49 211 5384-133 Willstätterstraße15 40549 Düsseldorf Deutschland *Über BNP Paribas Factor* BNP Paribas Factor ist einer der führenden Factoring-Anbieter in Deutschland. Seit 1981 bietet BNP Paribas Factor seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zur Forderungsfinanzierung. Aus der Zentrale in Düsseldorf und von 9 weiteren Standorten in Deutschland betreut BNP Paribas Factor mittelständische Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. BNP Paribas Factor ist Mitglied im Deutschen Factoring Verband und durch die Einbindung in das globale Netzwerk der BNP Paribas Gruppe kann BNP Paribas Factor seine Kunden auch beim internationalen Forderungsmanagement wirkungsvoll unterstützen. *Über BNP Paribas in Deutschland* BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 192.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank. www.bnpparibas.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: BNP Paribas Factor GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2018-04-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 678783 2018-04-25 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ea88af1a6f80d166f02847a3dc764cdd&application_id=678783&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2018 03:51 ET (07:51 GMT)