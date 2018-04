Der Euro verlor am Mittwochmorgen erneut an Wert. Am Dienstabend hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,2213 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat am Mittwoch wie auch viele andere Währungen gegenüber dem US-Dollar erneut unter Druck gestanden. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2215 Dollar. Am Montag war der Euro zeitweise unter 1,22 Dollar gefallen, hatte sich aber wieder erholen können. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...