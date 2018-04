Nach Ankündigen des französischen Präsidenten Macron standen die Rohölpreis am Dienstag unter Druck. Mittlerweile hat sich die Marktsituation stabilisiert.

Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen nach spürbaren Verlusten am Vortag stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete im frühen Handel 73,84 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...