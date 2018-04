flatex Morning-news DAX update

Die asiatischen Aktienmärkte schlossen am Mittwoch durchgehend mit Kursverlusten. Die Vorgaben der Wall Street vom Vortag wurden somit abgearbeitet. Die Börsen in Australien und Neuseeland blieben feiertagsbedingt geschlossen. Seit der asiatischen Handelszeit tendierten die US-Futures überwiegend schwach. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.456,82 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex fiel am Dienstag um 0,17 Prozent auf 12.550,82 Punkte leicht zurück. Ausgehend vom Tief des 23. April bei 12.466,47 Punkten bis zum Tageshoch des 24. April bei 12.647,17 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Demnach könnten die Widerstände bei den Marken von 12.557/12.578/12.605/12.647 Punkten, sowie bei den Projektionen von 12.690/12.716 und 12.759 Punkten zu ermitteln sein. Die Unterstützungen fänden sich bei 12.509/12.467, sowie bei den Projektionen von 12.424/12.397 und 12.355 Punkten.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/