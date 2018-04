Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, baut seine Aufwärtsbewegung kontinuierlich aus und steigt so über 91,00. US-Dollar schaut auf Renditen Nach dem Pullback am Dienstag setzt der Dollarindex seine Aufwärtsbewegung fort, während die Renditen an den US Geldmärkte steigen und so konnte die psychologisch ...

