Frankfurt am Main - Die börsennotierten Unternehmen in Deutschland schütten so viel Dividende aus wie nie zuvor, so Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Einer aktuellen Untersuchung zufolge werden rund 600 Gesellschaften eine Rekordsumme von insgesamt 52,6 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszahlen.

