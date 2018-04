Exane BNP Paribas hat Siemens Healthineers mit "Outperform" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zwar sei die Aktie der von Siemens abgespaltenen Medizintechniksparte seit ihrem Börsengang im März deutlich gestiegen, werde aber immer noch mit einem Abschlag zu den Branchenkollegen gehandelt, schrieb Analyst Romain Zana in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn 2018 noch ein Übergangsjahr sein dürfte, sollte sich die Geschäftsentwicklung 2019 beschleunigen. Er verwies darauf, dass Healthineers die Nummer eins im Bereich In-Vivo-Imaging sei und die Nummer zwei im Bereich In-Vitro-Diagnostik./ck Datum der Analyse: 25.04.2018

