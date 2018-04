Megaports SDN ermöglicht Anbindung von Kundennetzwerken an das globale Google Cloud-Netzwerk



Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Network as a Service-(NaaS-)Dienstleister, hat heute Unterstützung für Google Clouds Partner Interconnect verkündet. Über diesen Google Cloud-Dienst können Kunden von überall eine private Verbindung zur Google Cloud-Plattform herstellen.



Google Clouds Partner Interconnect ist ein neues Produkt in der Google Cloud Interconnect (https://cloud.google.com/interconnect/)-Familie. Im letzten September stellte Google Dedicated Interconnect (https://cloudplatfor m.googleblog.com/2017/09/announcing-dedicated-interconnect-your-fast- private-on-ramp-to-Google-Cloud.html) vor, eine schnellere und kostengünstigere Alternative zu VPN. Immer mehr Rechenzentren nutzen diese Lösung zur Vernetzung mit der Cloud.



Mit Partner Interconnect können Kunden ab jetzt ihren Standort über Megaport mit dem nächstgelegenen Google Edge Point of Presence verbinden. Außerdem können sie aus verschiedenen niedrigeren Schnittstellengeschwindigkeiten zwischen 50 Mbit/s und 10 Gbit/s auswählen.



"Partner Interconnect bietet Google Cloud-Kunden noch mehr Konnektivitätsoptionen für hybride Umgebungen", sagte John Veizades, Product Manager, Google Cloud. "Gemeinsam mit Megaport ermöglichen wir Kunden eine unkomplizierte Erweiterung ihrer bauseitigen Infrastruktur zur Google Cloud-Plattform."



Die tiefere Integration zwischen Megaport SDN und Google Cloud über Megaports offene Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bietet Benutzerfreundlichkeit und erleichtert die Bereitstellung von Netzwerkkapazität für Google Virtual Private Clouds (VPC). Die API reduziert den manuellen Arbeits- und Zeitaufwand in Zusammenhang mit der Aktivierung, Verbindung und Verwaltung von Diensten. Partner Interconnect ist ab sofort quer durch Megaport SDN verfügbar, das weltweit über 200 Rechenzentren mit mehreren bestehenden Knotenpunkten vernetzt.



"Die skalierbare Konnektivität mit der Google Cloud-Plattform stellt sicher, dass cloudfähige Anwendungen missionskritische Geschäftsanforderungen erfüllen", sagte Vincent English, CEO von Megaport. "Google Cloud ist eine großartige Ergänzung des Megaport-Ökosystems und unterstützt unsere Kunden bei den verschiedensten Geschäftsanforderungen. Wir arbeiten seit unseren Anfängen mit Google Cloud und freuen uns außerordentlich über den Ausbau und die Vertiefung unserer Integration, um zukünftiges Geschäftswachstum zu ermöglichen."



Informationen zu Megaport



Megaport ist ein weltweit führender Dienstleister im Bereich elastische Zusammenschaltung (Elastic Interconnection). Die Plattform des Unternehmens macht es den Kunden über SDN (Software Defined Networking) möglich, ihr Netzwerk schnell mit anderen Diensten im Megaport-Netzwerk zu verbinden. Dienste können direkt von den Kunden über Mobilgeräte, Computer oder unsere offene API gesteuert werden. Die ausgedehnte Präsenz des Unternehmens in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und in Europa liefert eine neutrale Plattform, die viele wichtige Anbieter von Rechenzentren in verschiedenen Märkten umfasst.



Das 2013 etablierte und von Bevan Slattery gegründete Megaport hat die erste SDN-basierte Plattform der Welt für elastische Zusammenschaltung geschaffen. Diese ist darauf ausgelegt, Unternehmen, Netzwerken und Diensten die sicherste und nahtloseste On-Demand-Konnektivität bereitzustellen. Megaport wurde, angeführt von Vincent English, von einem äußerst erfahrenen Team mit umfangreichem Know-how im Aufbau globaler Carrier-Netzwerke im großen Maßstab errichtet und verbindet mehr als 900 Kunden in über 200 Rechenzentren rund um den Globus. Megaport ist ein Alibaba Cloud Technology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner, Google Cloud Interconnect, IBM Direct Link Cloud Exchange Provider und Salesforce Express Connect Partner.



Megaport, Virtual Cross Connect, VXC und MegaIX sind eingetragene Marken von Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.



Weitere Informationen zu Megaport finden Sie unter: www.megaport.com..



