Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, über den Streit um die Arbeitszeit, die Bedrohung der Gewerkschaftsmacht im Zeitalter von Industrie 4.0 - und die Gefahr eines digitalen Proletariats.

Herr Hoffmann, auf dem DGB-Bundeskongress im Mai wollen die Gewerkschaften die inhaltlichen Pflöcke für die nächsten vier Jahre einschlagen. Wohin geht die Reise?Wir müssen die viel zu geringe Tarifbindung in der Wirtschaft anheben. Da werden wir den Druck auf Regierung und Arbeitgeber spürbar erhöhen - auch aus politischen Gründen. Bei der Bundestagswahl haben Gewerkschafter traditionell überdurchschnittlich die SPD gewählt - und leider auch leicht überdurchschnittlich die AfD. Wir haben das genauer analysiert und es zeigte sich: In Betrieben, in denen Tarifverträge und Mitbestimmung gelten, ist der Anteil der AfD-Wähler unter unseren Leuten weitaus geringer. Wo man Menschen Sicherheit und soziale Haltepunkte bietet, sind sie offenbar weniger anfällig für rechtspopulistische Parolen. Eine weitere zentrale Frage, mit der sich die Gewerkschaften auseinandersetzen müssen, ist natürlich die rasante Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung...

... zumal neue Studien zeigen, dass Roboter zwar keine Jobkiller sind, wohl aber die Einkommensverteilung beeinflussen können. Was ist die Antwort der Gewerkschaften?Die Digitalisierungsdividende darf nicht nur bei den Arbeitgebern ankommen. Hier sind Tarifverträge der zentrale Schlüssel, um die Beschäftigten angemessen zu beteiligen.

Einige Experten schlagen eine Robotersteuer vor. Eine gute Idee?Nein, das ist Unfug. Wir hatten die Debatte schon in den Achtziger- und Neunzigerjahren. Eine Maschinensteuer verteuert industrielle Produktion und führt dazu, dass diese noch stärker ins Ausland abwandert. Der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung liegt in Deutschland nur noch bei rund 23 Prozent. Diesen Anteil gilt es zu halten.

Die Gewerkschaften sind stark, wo die Digitalisierung Stellen gefährdet. Sie sind aber oft schwach organisiert, wo neue Jobs entstehen, etwa bei den Hochqualifizierten. Bedroht dieser Wandel die Existenz der Gewerkschaften?Das nicht, aber er ist eine Riesenherausforderung. Das Risiko ist groß, dass Digitalisierung und Plattformökonomie die Tarifbindung weiter nach unten drücken. Die klassischen Branchen und Betriebsgrößen verändern sich. Gerade im Dienstleistungsbereich haben wir es mit sehr kleinteiligen Strukturen zu tun. Es gibt immer mehr so genannte Clickworker oder Soloselbstständige. Auch in einem Unternehmen mit 20 Mitarbeitern sind Gewerkschaften weniger konfliktfähig. Diese Betriebe sind oft nicht im Arbeitgeberverband, die Personalfluktuation ist hoch. Da kommen wir traditionell schlecht ran.

Anders ausgedrückt: Die Gewerkschaften sehen die neue Arbeitswelt skeptisch.Nein. Die Digitalisierung bietet große Chancen. Wenn Roboter monotone und körperlich belastende Arbeiten übernehmen und Arbeitnehmer durch Weiterbildung einen höher qualifizierten Job erhalten, ist das wahrer Fortschritt. Wir müssen nur verhindern, dass ein Heer von digitalen Tagelöhnern und ein digitales Proletariat entstehen. Und wir brauchen - rechtlich ...

