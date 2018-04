FondsSuperMarkt verbucht im 1. Quartal 2018 weiteres Wachstum beim verwalteten Kundenvermögen DGAP-News: FONDS SUPER MARKT / Schlagwort(e): Fonds FondsSuperMarkt verbucht im 1. Quartal 2018 weiteres Wachstum beim verwalteten Kundenvermögen 25.04.2018 / 11:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. FondsSuperMarkt verbucht im 1. Quartal 2018 weiteres Wachstum beim verwalteten Kundenvermögen - Verwaltetes Kundenvermögen wächst im 1. Quartal 2018 um 51,1 Prozent auf 136,3 Mio. Euro - Kundenvermögen seit Ende 2017 um rund 11,7 Mio. Euro bzw. 9,4 Prozent gestiegen; Dax hat im gleichen Zeitraum 7,2 Prozent an Wert verloren - Durchschnittliche Depotgröße wird weiter gesteigert - Aktuelle Prämienaktion von bis zu 4.000 Euro für Depotwechsel läuft noch bis zum 29. Juni 2018 - 2018 prozentual zweistelliges Wachstum bei Kundenvermögen und Kundenzahl erwartet Miltenberg, 25. April 2018 - FondsSuperMarkt ( www.fonds-super-markt.de), eine der führenden unabhängigen Fondsplattformen im Internet, hat ungeachtet der Korrektur im Dax im 1. Quartal 2018 an das Wachstum des Jahres 2017 angeknüpft. Sowohl das Kundenvermögen wie auch die Zahl der Kunden konnten gesteigert werden. Das verwaltete Vermögen wuchs im Berichtszeitraum um 51,1 Prozent auf 136,3 Mio. Euro, nach 124,6 Mio. Euro am 31. Dezember 2017. Seit Dezember 2017 ist das Kundenvermögen um 11,7 Mio. Euro gestiegen, was einem Plus von 9,4 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum hat der Deutsche Aktienindex Dax dagegen gut 7,2 Prozent an Wert eingebüßt. Durchschnittliche Depotgröße bei FondsSuperMarkt erneut gestiegen In den Depots der rund 280 Neukunden, die FondsSuperMarkt im 1. Quartal 2018 gewinnen konnte, liegen durchschnittlich 41.674,6 Euro. Im Durchschnitt lassen Kunden über die von FondsSuperMarkt vermittelten Depots rund 35.000 Euro verwalten. Dies ist ein Anstieg um gut 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als die durchschnittliche Depotgröße noch bei rund 30.000 Euro lag. Depots mit einem Volumen von über 100.000 Euro machen aktuell gut 55 Prozent des verwalteten Vermögens aus. Im FondsSuperMarkt hat das größte Depot ein Volumen von fast 3,0 Mio. Euro. In der Gruppe erreichen die größten Kundendepots Volumina von mehr als 9 Mio. Euro. Zu der Geschäftsentwicklung im 1. Quartal haben umfangreiche Services und Leistungen, wie die Ende 2017 eingeführte kostenlose App, die jederzeit eine bequeme Übersicht über die von FondsSupermarkt vermittelten Konten und Depots bei Partnerbanken erlaubt, beigetragen. FondsSuperMarkt bietet seinen Kunden die Möglichkeit, zu dauerhaften Top-Konditionen aus über 21.000 Fonds namhafter Fondsgesellschaften zu wählen und damit Kosten wie Ausgabeaufschlag, Depotgebühren oder auch Transaktionskosten zu sparen. So übernimmt FondsSuperMarkt für Kunden ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro die Kosten für die Depotführung. Anleger können beim Kauf von Investmentfonds sparen und auf lange Sicht die Chance auf zusätzliche Renditen nutzen. Aktuell haben Kunden die Möglichkeit, bis zum 29. Juni 2018 eine attraktive Prämie von bis zu 4.000 Euro für einen Depotwechsel zu erhalten. Der Wechsel lässt sich schnell und unkompliziert unter http://www.fonds-super-markt.de/depotwechsel/ initiieren. Betreutes Kundenvermögen in der Gruppe auf über 430 Mio. Euro gestiegen In der Miltenberger Finanzgruppe, zu der FondsSuperMarkt und die Fonds Läden in Frankfurt, Miltenberg, München, Regensburg und Stuttgart gehören, wuchs das betreute Kundenvermögen im 1. Quartal 2018 auf über 430 Mio. Euro. Dem Fondsvermittler aus Miltenberg vertrauen mittlerweile mehr als 7.200 Kunden, ein Zuwachs von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum 1. Quartal 2017. Bei der Depotführung kooperiert FondsSuperMarkt mit den sechs renommierten Partnerbanken ebase, Fondsdepot Bank, comdirect, FIL Fondsbank (FFB), Augsburger Aktienbank und der DWS Investments. Frank Berberich, Vorstand von FondsSuperMarkt, sagt: "Wir sind mit dem deutlichen Anstieg des betreuten Kundenvermögens sowie dem Wachstum bei den Neukunden sehr zufrieden, auch gerade vor dem Hintergrund des turbulenten 1. Quartals mit einer Korrektur im Dax von mehr als 7 Prozent. Wir gewinnen zudem verstärkt höhervolumige Depots für den FondsSuperMarkt. Insgesamt sehen wir uns mit unserer Strategie damit auf dem richtigen Weg. " Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt, erläutert: "Besonders erfreut sind wir über die gute Resonanz auf unsere App, die wir Ende 2017 eingeführt haben und die unseren Kunden jederzeit eine bequeme Übersicht über die von FondsSuperMarkt vermittelten Konten und Depots erlaubt. Neben der multibankfähigen Kontoübersicht hat der Kunde damit die Wertentwicklung seiner Geldanlage übersichtlich im Blick." Für 2018 erwartet FondsSuperMarkt eine Fortsetzung der erfolgreichen Geschäftsentwicklung mit einer prozentual zweistelligen Steigerung der Kundenzahl, wie auch des verwalteten Vermögens. Über FondsSuperMarkt FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Mehr als 7.200 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell Kundenvermögen von über 430 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus/Elke Pfeifer Telefon: +49 (69) 90 55 05 52 E-Mail: fondssupermarkt@edicto.de 