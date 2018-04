Fundamental: Auch die Bundesanleihen können sich nicht dem Druck aus den USA entziehen. Dort stieg die Rendite für die zehnjährigen US-Bonds über die psychologisch wichtige Marke von drei Prozent, wodurch die Anleihen für defensiv orientierte Anleger als zunehmend attraktiver als Aktien erscheinen. Mit weiteren Verkäufen am Aktienmarkt könnte die Anleihen weitere Investoren für sich gewinnen. Der Als nächster Termin steht die EZB-Sitzung am Donnerstag ganz oben auf der Agenda der Anleger. Zwar erwarten die Akteure keine Änderung an den Leitzinsen, doch gehen sie von Aussagen zum Anleihekauf aus.

Technisch: Am bereits zuletzt beschriebenen Zwischenhoch bei 159,69 Punkten von Ende März drehte der Euro-Bund Future um, nachdem er zuvor den schnellen Anstieg aus dem Bereich um 155 Punkten mit einer kurz zur Seite laufenden Phase zu konsolidieren versucht hatte. Jedoch bewegten vor allem die fundamentalen Daten den Markt und ließen den ...

