Paris - Steigende Zinsen haben am Mittwoch die europäischen Aktienmärkte belastet. Hinzu kamen Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der beim Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron neue Drohungen an den Iran richtete. Das weckt Sorgen über die Nachhaltigkeit des bisherigen Atomabkommens. Im Blick standen zudem wieder einige Quartalsberichte grosser Konzerne in Europa, die aber nicht wegweisend für die Richtung der Indizes waren.

Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, sank am späteren Vormittag um 1,07 Prozent auf 3473,16 Punkte. Für den französischen Leitindex CAC-40 ging es um 0,50 Prozent auf 5416,70 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 büsste 0,56 Prozent auf 7384,12 Punkte ein.

In den USA waren am Dienstag erneut Inflationssorgen aufgekeimt, denn die Rendite richtungsweisender zehnjähriger Staatsanleihen sprang erstmals ...

