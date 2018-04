FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.04.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 910 (920) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1540 (1575) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1379 (1375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES CINEWORLD GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 310 PENCE - COMMERZBANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4700 (3800) PENCE - 'BUY' - CS CUTS INTERTEK TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 4600 (5450) PENCE - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 7100 (7300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 285 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DE LA RUE PRICE TARGET TO 600 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GREENE KING PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4450 (4150) PENCE - 'HOLD' - MAINFIRST CUTS SHIRE TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 4200 (3600) PENCE - RPT/CITIGROUP CUTS PRUDENTIAL TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2081 (2186) PENCE



