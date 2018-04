Steuerzahlungen von mehr als drei Milliarden Euro haben das Pharma-Unternehmen Boehringer Ingelheim im vergangenen Jahr in die roten Zahlen geführt. Unterm Strich fiel ein Verlust von 223 Millionen Euro an, wie Finanzchef Michael Schelmer bei der Vorstellung der Bilanz am Mittwoch in Ingelheim mitteilte. Als Grund nannte er den Sondereffekt des Anfang 2017 vollzogenen Tauschgeschäfts mit Sanofi : Boehringer übernahm die Tiermedizin des französischen Pharmakonzerns und gab dafür die Produktion von Mitteln zur Selbstmedikation ab. 2016 hatte Boehringer noch einen Jahresüberschuss von 1,85 Milliarden Euro erzielt.

Gleichwohl bezeichnete der Vorsitzende der Unternehmensleitung, Hubertus von Baumbach, 2017 als "sehr erfolgreiches Jahr". Allein beim Betriebsergebnis gab es ein Plus von 21,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 15,7 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro. Bereinigt um die Sanofi-Einflüsse lag das Umsatzplus bei 6,1 Prozent. Für das laufende Jahr erwarte Boehringer ein leichtes Umsatzwachstum, sagte von Baumbach./pz/DP/jha

