Freeport-McMoRan Inc. veröffentlichte gestern die finanziellen und operativen Ergebnisse des zum 31. März 2018 geendeten Quartals. Die Einnahmen konnten demnach gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden und beliefen sich in den drei Monaten auf 4,87 Mrd. $, verglichen mit 3,34 Mrd. $ im ersten Quartal 2017.



Unterm Strich wurde ein zurechenbarer Nettogewinn von 692 Mio. $ bzw. 0,47 $ je Aktie erzielt. Dieser fiel damit deutlich höher aus als noch vor einem Jahr, als er 228 Mio. $ bzw. 0,16 $ je Aktie betrug.



Der operative Cashflow erhöhte sich indes von 792 Mio. $ in Q1 2017 auf 1,37 Mrd. $ im aktuellen Berichtszeitraum.



Per 31. März 2018 verfügte Freeport-McMoRan zudem über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 3,7 Mrd. $.



Die Produktionszahlen des ersten Quartals 2018 im Überblick:



? Kupfer: 952 Mio. Pfund (Q1 2017: 851 Mio. Pfund) ? Gold: 599.000 oz (Q1 2017: 239.000 oz) ? Molybdän: 22 Mio. Pfund (Q1 2017: 23 Mio. Pfund)



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de