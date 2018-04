...einen guten Start in die Berichtssaison. 31 % Gewinnwachstum sind natürlich Folge der Steuerreform. Bereinigt darum läge das Plus nur noch um 2 %. Umsatzwachstum und Cashflow übertrafen die Erwartungen. Die Korrektur lief von 55 auf 46 $, was in diesem Fall wohl ausreichend war. Gestern + 2 %. Wir erinnern daran: Telekommunikation war der einzige größte Verlierer in den letzten 12 Monaten. Es ist eine der ganz wenigen Sektoren, die seit Monaten nicht beachtet werden, obwohl für diesen Sektor eines der größten Investitionsprogramme der internationalen Telekomszene bevorsteht, nämlich die Aufrüstung des Systems 5G.



