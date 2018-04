Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts014/25.04.2018/11:00) - Die Suche nach jungen Cyber-Experten geht in die nächste Runde. Vom 2.5.2018 bis 31.8.2018 findet die Vorausscheidung der Austria Cyber Security Challenge 2018 statt. Schüler, Studenten und Lehrlinge aus ganz Österreich stellen in diesem Wettbewerb ihr Know-how unter Beweis. http://www.verbotengut.at Die Österreichische Staatsmeisterschaft, an der jeder Interessierte sein Können zeigen kann - neu ist, neben den klassischen, sehr anspruchsvollen Bewerben für Schüler und Studenten, diesmal die offene Klasse. Auch die Level1 - eine Challenge für alle Einsteiger, Interessierte Lehrer und Jugendlichen die sich dem Thema "hacking" ohne Vorkenntnisse annähern wollen- wird heuer wieder durchgeführt Die Cyber Security Challenge Austria wurde ins Leben gerufen, um junge Cyber-Sicherheitsexperten zu erkennen und zu fördern. Cyber Security Austria und das Österreichische Bundesheer suchen bereits zum siebten Mal junge IT-Talente. Zu diesem Anlass findet ein Pressegespräch am Mittwoch, den 2.5.2018, von 10 bis 11 Uhr im A1 Shop Mariahilferstrasse 60, 1060 Wien - statt. Teilnehmer: * Bundesminister für Inneres; Frau Staatsekretärin Mag. Karoline Edtstadler (angefragt!) * CIO Erich Albrechtowitz; Bundeskanzleramt * Generalmajor Mag. Rudolf Striedinger, Leiter Abwehramt, BMLV * Dr. Nicolai Czink, Director Strategy & New Markets, A1 Digital * Daniel Marth, Europameister & Kapitän Team Austria Moderation Joe Pichlmayr, IKARUS Security Softare GmbH Datum:2.5.2018 Zeit: 10-11 Uhr Ort: A1 Shop, 1. Stock; Mariahilferstrasse 60, 1060 Wien Medienvertreter und Medienvertreterinnen sind herzlich eingeladen! (Ende) Aussender: Cyber Security Austria Ansprechpartner: Joe Pichlmayr Tel.: +43 1 58995-0 E-Mail: office@cybersecurityaustria.at Website: www.cybersecurityaustria.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180425014

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)