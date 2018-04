Das sieht schon sehr nach Toppbildung aus, was die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) momentan zeigt. Man tut sich schwer, hält sich zurück, weil zum einen die Chiphersteller rund um den Globus derzeit eher abwärts tendieren, aus Angst, dass die schwache Quartalsbilanz von Taiwan Semiconductor beispielhaft für die gesamte Branche sein könnte. Was indes nur eine Befürchtung ist, kein Fakt. Infineons Ergebnis des 2. Geschäftsquartals (des 1. Kalenderquartals, Infineons Geschäftsjahr endet jeweils am 30.9.) steht am 3. Mai, also morgen in einer Woche, an. Da wird man sehen, ob diese Vorsicht berechtigt war. Ungewöhnlich scheint das defensive Verhalten vor allem deswegen, weil die Akteure noch bis Ende Januar genau gegenteilig agiert hatten, keinerlei Risiko wahrnehmen wollten. Aber gerade das ist eben die Crux: Emotionale, hektische Börsen sehen oft derartig extreme Stimmungswechsel. Und man ...

