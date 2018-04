Unterföhring (ots) -



Rollenwechsel: Zuletzt als ausgebrannte Lehrerin Leimbach-Knorr ("Fack ju Göhte") zu sehen, drückt Schauspiel-Ikone Uschi Glas nun selbst wieder die Schulbank. Sie stellt sich in der dritten Ausgabe von "LUKE! Die Schule und ich" am Freitag, 27. April um 20:15 Uhr in SAT.1 den kniffligen Aufgaben von "Klassenlehrer" Luke Mockridge. 58 Jahre nach ihrem Schulabschluss eine echte Herausforderung für die 74-Jährige: "Der Ansatz, wie ich anno dazumal z.B. Mathematik gelernt habe, war ja schon bei meinen Kindern falsch. Heute gibt es ein ganz anderes Rechensystem und dadurch sind die Kids viel schneller." Ihre Stärke sieht sie bei Fragen in Naturwissenschaften, "allerdings steht man auch oft auf der Leitung oder hat einfach Pech bei der Frage".



In diesem Fall könnte ihr Mitschüler und Comedian Bastian Bielendorfer behilflich sein, der ein besonders schweres Los in seiner Schulzeit hatte: "Ich war ein Lehrerkind und hatte erst meine Mutter auf der Grundschule, dann meinen Vater auf dem Gymnasium und der Direktor war auch noch mein Onkel." Fernsehkoch und Moderator Horst Lichter und Comedian Michael Kessler komplettieren die Promi-Schulbank. Gemeinsam treten sie gegen Schülerinnen und Schüler der Grundschule Burg Ummendorf (Grundstufe) und des Landrat-Lucas-Gymnasiums Leverkusen (Mittel- und Oberstufe) an. Ob in der dritten Folge zum ersten Mal die Promis gewinnen werden?



"LUKE! Die Schule und ich" immer freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1



