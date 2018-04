Berlin (ots) -



Mit dem Garfield-Jubiläums-Titel "Happy Birthday to me - 40 Jahre Lachen & Lasagne" tanzt die Egmont Comic Collection am Dritten in den Mai. Denn 1978 erblickte der fette, faule, filosofische Kater mit dem charakeristisch getigerten Fell und dem riesengroßen Appetit das Licht der Welt.



Als Comic-Strip debütierte Garfield am 19. Juni 1978. Dank seiner ehrlichen Sichtweise auf sehr menschliche Alltagsthemen und seiner spitzbübischen Art hat Garfield generationenübergreifend seit 40 Jahren etwas zu sagen und bewahrt in jeder Situation "cattitude". Wir lassen im offiziellen Jubiläumsbuch die Dekaden dieser Ikone der Popkultur Revue passieren und durchlaufen alle prägenden Entwicklungen der Figur, von sachkundiger Stelle aus kommentiert und mit den besten Strips aus jeder Ära garniert. Auch Garfields Papa Jim Davis kommt ausgiebig zu Wort und vertraut uns seine absoluten Strip-Favoriten an.



Jim Davis kam am 28. Juli 1945 im amerikanischen Bundesstaat Indiana zur Welt. Als Assistenzzeichner eignete sich Jim Davis die Arbeitsdisziplin an, einen täglich erscheinenden Strip anzufertigen. Seine erste Figur war eine Stechmücke, "Gnorm Gnat". Diese zeichnerischen Erfahrungen steckte er in den Entwurf eines neuen Protagonisten: Garfield.



Jim Davis' Garfield Jubiläums-Band "Happy Birthday to me - 40 Jahre Lachen & Lasagne" der Egmont Comic Collection erscheint am 3. Mai im Handel und im Egmont Shop https://www.egmont-shop.de/garfield40.



