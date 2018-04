Hamburg (ots) - Erst vor wenigen Wochen machte Denise Kappés ihre Schwangerschaft öffentlich. Jetzt muss die werdende Mutter bereits ins Krankenhaus. Exklusiv in InTouch (EVT 26.04.) verrät sie, warum sie und ihr Ehemann, der "Berlin - Tag&Nacht"-Star Pascal Kappés, große Angst um das Baby haben.



Schon die ersten Schwangerschaftswochen waren nicht einfach für Denise. "Nach einem Routine-Termin sagte mir mein Arzt, dass eine OP nötig sein wird, um das Wohl des Babys zu garantieren. Das hat mich natürlich sehr beunruhigt." Denise hat vererbte, krebserregende Viren, sogenannte HP-Viren, im Körper. Es ist möglich, dass sich diese während der Geburt auf das Baby übertragen können. "Ich hatte noch nie eine Operation in meinem Leben, noch nie eine Narkose. Das macht es mir nicht leichter", berichtet sie. Den ersten Termin sagte die 27-Jährige unmittelbar vor dem Eingriff ab. "Ich war schon im OP-Kleid, fühlte mich aber nicht sicher und auch nicht gut behandelt in diesem Krankenhaus. Ich lasse es nun lieber dort machen, wo ich auch tatsächlich entbinde. Da fühle ich mich besser aufgehoben".



Doppelt vorsichtig lässt Denise eine tragische Erfahrung in ihrer Vergangenheit werden. "Ich habe schon einmal ein Baby verloren", berichtet sie traurig. "In einem anderen Lebensabschnitt. Darüber möchte ich aber nicht weiter reden, sondern lieber guten Mutes nach vorne schauen. Natürlich ist von dieser Erfahrung etwas zurückgeblieben."



