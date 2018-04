BERLIN (Dow Jones)--Die häufig kritisierte Riester-Rente kann einer Prognos-Studie zufolge für Mütter spürbare Verbesserungen der Altersvorsorge bringen. Dank der für Kinder gezahlten Zulagen könnten Frauen, abhängig vom Gehalt, ihre Rente um bis zu 20 Prozent aufstocken, teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) als Auftraggeber der Studie am Mittwoch in Berlin mit.

Darüber hinaus kommt die Studie zu dem Schluss, dass eine frühere Rückkehr von Frauen auf den Arbeitsmarkt die Rentenkasse und damit die Steuerzahler entlastet. Für diese Schlussfolgerung an sich hätte es zwar keine Studie gebraucht, die Experten können aber Zahlen nennen: Für den Fall, dass die Erwerbstätigenquote bei Frauen mit Kindern unter 18 Jahren von bisher 66,9 Prozent auf 85,5 Prozent steigt - bei einer Wochenarbeitszeit von durchschnittlich 29,6 statt 26,3 Stunden - könnten die Beitragszahler bis 2050 um insgesamt rund 190 Milliarden Euro entlastet werden. Der Beitragssatz könnte nämlich demnach um einen halben Punkt auf 23,6 Prozent sinken.

Prognos zufolge ist die gesetzliche Rente einer Frau, die relativ schnell nach Geburt ihrer zwei Kinder in den Beruf zurückkehrt und bald darauf in Vollzeit arbeitet, um über 50 Prozent höher als die einer Mutter, die die Erziehungszeit für beide Kinder voll ausschöpft und anschließend nur in Teilzeit arbeitet. Eine schnelle Rückkehr in den Beruf lohne sich besonders für gut ausgebildete Frauen mit einem entsprechend höheren Gehalt.

