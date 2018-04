Frankfurt (ots) - Antje Harz aus Rheinland-Pfalz wird als beste deutsche Malerin bei den Euroskills, den Europameisterschaften des Handwerks antreten, die vom 25. bis 29. September 2018 in Budapest stattfinden. Sie setzte sich beim Auswahlwettbewerb der Nationalmannschaft der Maler und Lackierer am 20. und 21. April in Hamburg durch. Zur Austragung des Wettbewerbs stellte der Großhändler MEGA eG sein Schulungszentrum zur Verfügung. Hauptsponsor des Maler Nationalteams ist die CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH.



Der Auswahlwettbewerb für die EuroSkills soll eine möglichst realistische Simulation der Arbeitsbedingungen bei einem internationalen Wettbewerb sein. Die Ausführung der einzelnen Wettbewerbsarbeiten muss höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht werden; besonderer Wert wird auf Genauigkeit und Einhaltung der Zeitvorgaben gelegt.



Entsprechend harte Tage liegen hinter den Kandidaten: Neben Antje Harz waren das Felix Stelter aus Niedersachsen, Marcin Pedowski aus Nordrhein-Westfalen, Anna Eckstein aus Sachsen und Johannes Vogt aus Hessen.



In 11 Stunden musste eine Profiltür lackiert, eine Wandfläche mit einer Designarbeit gestaltet und eine Tapete mit Muster und Rapport aufgebracht werden. Der vorgegebene Hintergrundfarbton der Designarbeit musste eigenhändig gemischt werden.



Am letzten Wettbewerbstag war die Anspannung deutlich zu spüren; dennoch blieb der Teamgeist nicht auf der Strecke: Blicke der Kandidaten auf die Arbeit der Mitstreiter dienten vor allem dazu, den Teamkollegen auf Fehler hinzuweisen, die noch beseitigt werden könnten.



So wurde der Jury, bestehend aus Betsy van Halteren von der Berufschule Farbtechnik und Raumgestaltung, Holger Jentz, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz und Trainer Matthias List die Bewertung nicht leicht gemacht. Kleinste Unterschiede in der Ausführung der Arbeiten gaben am Ende den Ausschlag.



Antje Harz fährt bei so viel Teamgeist natürlich nicht alleine nach Budapest. Neben Trainer Matthias List begleitet sie das gesamte Nationalteam.



