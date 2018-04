Die Osram-Aktie verliert am Mittwoch rund zehn Prozent an Wert. Die Ursache: Der Lichttechnikkonzern hat seine Jahresprognose zusammengestrichen. Vor allem Währungseffekte belasten Umsatz und Gewinn. Anleger sollten trotz des empfindlichen Rücksetzers aber nicht in Panik verfallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...