Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Osram nach einer Gewinnwarnung von 84 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung des Lichttechnikkonzerns sei entmutigend, scheine aber die zuletzt schwachen Konjunkturtrends widerzuspiegeln, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2020 um durchschnittlich 20 Prozent. Damit reflektiere er auch die Belastungen durch die Restrukturierung sowie die schwächere Nachfrage. Es brauche nun Zeit, bis das Vertrauen der Investoren in Osram wieder hergestellt sei. Die langfristigen Fundamentaldaten wie auch die Kapitalmarktstory seien aber weiterhin intakt. Auch die Bewertung stütze./ajx/la Datum der Analyse: 25.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0053 2018-04-25/11:56

ISIN: DE000LED4000