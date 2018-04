Kunden zahlen am liebsten per Rechnung, zeigt eine Studie. Vor allem Paydirekt, der Bezahldienst der deutschen Banken, kommt schlecht weg.

Einkaufen im Internet wird immer beliebter. Im vergangenen Jahr kauften Verbraucher in Deutschland Waren für fast 59 Milliarden Euro im Internet. Eine Steigerung von nahezu elf Prozent, ermittelte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel.

Beim Bezahlen zeigen sich die Kunden ziemlich traditionell: Sie zahlen am liebsten per Rechnung, also meist erst nachdem sie die Ware erhalten haben. Der Anteil der Rechnungskäufe ist zwar leicht gefallen, beträgt aber immer noch 28 Prozent. Das ergibt eine Studie des Handelsforschungsinstituts EHI.

Ein Jahr zuvor wurden noch 31 Prozent der Onlinekäufe per Rechnung bezahlt. Drei Viertel der 1.000 größten Onlineshops bieten den Kauf auf Rechnung auch an.

Das ...

