Die Analysten von der Baader Bank haben sowohl ihre Anlageempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 57,00 Euro für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz bestätigt.

Für die am 3. Mai zur Veröffentlichung anstehenden Erstquartalszahlen sieht der Baader-Experten Peter Rothenaicher leichte Rückgänge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang sollte um acht Prozent zurückgegangen sein, würde damit aber immer noch auf einem sehr soliden Wert von 1,43 Mrd. Euro liegen. Die Umsätze werden um neun Prozent tiefer gesehen.

Die Analysten begründen die Bekräftigung des Bestätigung des Kaufvotums für die Andritz-Aktie damit, dass das Unternehmen attraktiv bewertet sei. Die Andritz-Titel notieren im Vergleich zu den Branchenkollegen mit einem Bewertungsabschlag. Auch die Dividendenrendite von mehr als 3,5 Prozent werde als attraktiv eingestuft.

Bei den Gewinnschätzungen je Aktie prognostizieren die Analysten für 2018 2,82 Euro je Anteilsschein. Im Folgejahr 2019 rechnen die Bankexperten mit 3,09 Euro. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 1,65 Euro (2018) und 1,75 Euro (2019).

Am Mittwoch im Mittagshandel an der Wiener Börse gaben die Andritz-Aktien in einem sehr schwachen internationalen Börsenumfeld um 2,30 Prozent auf 44,08 Euro nach.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste

AFA0055 2018-04-25/11:59

ISIN: AT0000730007