Keine Frage: Warren Buffett ist der größte Investor aller Zeiten. Das Orakel von Omaha, wie er liebevoll genannt wird, verfügt derzeit über einen Besitz von unglaublichen 85 Milliarden Dollar. Hätte man 1965 10.000 Dollar in Buffetts Unternehmen, Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), investiert, wären daraus heute etwa 90 Millionen Dollar geworden. Hätte man stattdessen 10.000 Dollar in den S&P 500 Index investiert, wären daraus bei Wiederanlage der Dividende immerhin noch knapp 1,5 Millionen Dollar geworden. Anfang dieser Woche habe ich mir mal Buffetts aktuelles Portfolio angesehen. Ich wollte tiefer in seine beeindruckende Anlagestrategie einsteigen. Was macht er anders als die anderen? Was ...

