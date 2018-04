Mönchengladbach (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In Sachen Digitalisierung ihrer Warenausgabeautomaten setzt die tobaccoland Automatengesellschaft mbh & Co. KG, deutschlandweit die Nummer eins im Verkauf von Tabakwaren über Automaten, weiterhin Maßstäbe. Der neue Service heißt tobpay. Dank der WebApp können ab sofort die ausgewählten Produkte via Smartphone an den aktuell rund 4.100 MultiPoc-Automaten, die von tobaccoland betrieben werden, bargeldlos, schnell und sicher bezahlt werden.



Bei tobpay muss keine gesonderte App installiert werden; alle notwendigen Eingaben erfolgen im Browser des Smartphones. Voraussetzungen für die Nutzung von tobpay sind neben einem Konto bei einer Bank in Deutschland, ein Kundenkonto beim Online-Bezahldienst paydirekt sowie eine einmalige Registrierung bei tobaccoland. Die erforderliche Altersverifikation (mindestens 18 Jahre) wird dabei durch paydirekt durchgeführt.



Optional kann tobpay auch beim Erwerb von Produkten über EWA zum Einsatz kommen - das neue interaktive, cloudbasierte Warenausgabesystem wird derzeit Schritt für Schritt erfolgreich im Lebensmitteleinzelhandel und in Baumärkten installiert. Werner Syndikus, Leiter IT bei tobaccoland: "Unsere digitalen Automaten bieten unseren Kunden bereits heute unterschiedliche Mehrwerte wie digitale Werbung, Couponing oder Voucher-Aktionen. Mobile Payment ist ein weiterer Schritt im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie."



tobaccoland Automaten GmbH & Co. KG



Die tobaccoland Automaten GmbH & Co. KG mit Sitz in Mönchengladbach ist spezialisiert auf den Verkauf von Markenzigaretten aus Automaten und realisiert diesen deutschlandweit mit umfassenden Full-Service-Dienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 640 Millionen Euro ist das Unternehmen, das rund 800 Mitarbeiter beschäftigt, Marktführer in Deutschland.



OTS: tobaccoland Automatengesellschaft mbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130403 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130403.rss2



Pressekontakt: Benjamin Pauwels c/o Hering Schuppener Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH 0211 - 43 07 92 56 tobaccoland@heringschuppener.com