Hannover - Der Primärmarkt war in der abgelaufenen Handelswoche wieder deutlich reger, so Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Allen voran sei die KfW (ISIN DE000A2GSNW0/ WKN A2GSNW) mit einer siebenjährigen Transaktion am Markt unterwegs gewesen, bei welcher EUR 5 Mrd. hätten eingesammelt werden können. Dieser Deal habe zu ms -23 Bp gepreist werden können. Solche Volumina würden am Markt ihresgleichen suchen. Bereits in der vergangenen Woche habe die EFSF einen RfP versendet, sodass am Montag ein Konsortium für einen Tap der 2047er Laufzeit habe gebildet werden können. Der Tap habe EUR 1,5 Mrd. umfasst und sei zu ms +2 Bp gepreist worden. Damit schiebe die EFSF EUR 500 Mio. in das 3. Quartal und sei fertig für das 2. Quartal.

