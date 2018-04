Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Professionelle Sprecher aus der ganzen Welt haben Inter Voice Over als einen der Finalisten gewählt



Führende deutsche Sprecheragentur Inter Voice Over (https://www.intervoiceover.com/de/) macht heute bekannt, dass sie bei den One Voice Awards 2018 nominiert ist als eine der Finalisten für die Beste Sprecherjob-Website weltweit.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/681592/Inter_Voice_Over_Logo.jpg )



"Wir sind extrem stolz darauf, dass Sprecher (https://www.intervoiceover.com/de/) aus der ganzen Welt uns zu einer der besten Quellen für weltweite Sprecher-Engagements gewählt haben", so Michael Reijenga, CEO von Inter Voice Over. "Allein schon die Tatsache Finalist zu sein, ist eine unglaubliche Ehre. Ich bin sehr stolz auf die Anerkennung, die wir von den Menschen in der Branche und den Sprechern, mit denen wir arbeiten, bekommen. "



Inter Voice Over (https://www.intervoiceover.com/de/), das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, ist eine der führenden Sprecher-Agenturen der Welt. Sie betreibt die größte kuratierte Sprecherkartei der Welt, mit mehr als 8.500 Sprechern in 115 Sprachen. Zu ihren renommierten Kunden gehören Unternehmen wie Disney, Google, Amazon, Microsoft, Coca Cola, Porsche und viele andere.



Zuvor wurde Inter Voice Over schon von Signl als eines der Top-20 am schnellst wachsenden Audio-Unternehmen der Welt bezeichnet.



"In den letzten Jahren haben wir erheblich in firmeneigene Technologie und Marketing investiert, um unsere Position als weltweit führender Anbieter von Sprechern in der Sprachdienstleistungsbranche weiter auszubauen. Wir sind sehr stolz darauf, die größte kuratierte Sprecherkartei der Welt zu haben. Unsere Kunden wissen, dass wir ein echter 'One-Stop-Shop' für all ihre Sprecher-Projekte sind, was zu einem beträchtlichen Volumen an Engagements für unsere Stimmtalente führt. "



Die One Voice Awards sind Teil der One Voice Conference, einer jährlichen Konferenz für Voice overs (https://www.intervoiceover.com/de/). Gewinner werden am Samstag den 28. April 2018 bekannt gegeben und bei einer Zeremonie im Hilton Double Tree in London ausgezeichnet.



Über Inter Voice Over



1998 gegründet, gehört Inter Voice Over weltweit zu den führenden Sprecheragenturen und Produktionsfirmen für Sprachaufnahmen. Sie betreibt ein Netzwerk von Büros und Aufnahmestudios in ganz Europa, unter anderem in London, Paris und Amsterdam. Inter Voice Over betreibt die größte kuratierte Sprecher-Datenbank der Welt mit über 8.500 handverlesenen Stimmtalenten in 115 Sprachen.



Hier finden Sie Inter Voice Over Online:



Website: https://www.intervoiceover.com/de/



Facebook: Facebook.com/InterVoiceOver



OTS: Inter Voice Over newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130423 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130423.rss2



Pressekontakt: Michael Reijenga, Chief Executive Officer Telefon: +44-20-726-26-937 Email: press@intervoiceover.com



Inter Voice Over Logo (transparent PNG): https://www.intervoiceover.com/en/wp-content/uploads/sites/23/2018/04 /Inter_Voice_Over_Logo.png



The One Voice Awards Online: Website http://www.onevoiceconference.com