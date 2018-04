CEE-Steckvorrichtungen sind genormt nach DIN EN 60309 (VDE 0623). Die gezeigten Neu- bzw. Weiterentwicklungen haben u.?a. den Kraftaufwand für das Stecken und Lösen der Verbindung reduziert, was die Handhabung vereinfacht. Auch werden die Steckvorrichtungen via RFID nun kommunikationsfähig.

Komplett neues CEE-Programm

Auf der Light + Building 2016 hatte Walther-Werke eine Studie für CEE-Steckvorrichtungen gezeigt. Nun ist daraus ein Serienprodukt geworden: »CEE neo«. Zur Wahl stehen die drei Varianten »Classic«, »One-Touch« (schnelle Konfektion und Wiederanschließbarkeit) und »IPD2 (Intelligent Power Distribution, kommunikationsfähig via Bluetooth bzw. GSM).

An der Neuentwicklung fällt auf den ersten Blick die Farbgebung auf: So wird der Typ des Steckers (»Uhrzeitstellung«) nicht mehr durch ein komplett in der entsprechenden Farbe ausgeführtes Gehäuse realisiert, sondern durch einen farbigen Ring (Bild?1). Die Standard-Schutzart beträgt nun IP54 statt bisher IP44.

Auch bei der Handhabung gibt es eine Reihe an Neuerungen. Das neue Verschlusssystem ist so gestaltet, dass eine Vierteldrehung ausreicht, um die Verbindung von Steckervorder- und -hinterteil herzustellen und zeitgleich die innenliegende Zugentlastung zu aktivieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...