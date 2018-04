BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 24-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 24/04/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 6657891.346 223.0972538 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 24/04/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 4021116.928 14.85396523 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 24/04/2018 IE00B7SD4R47 77451 EUR 16902186.26 218.2307041 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 24/04/2018 IE00B8JF9153 1420125 EUR 9771795.486 6.8809404 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 24/04/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 10122876.91 241.8269686 Daily ETP



Boost ShortDAX 24/04/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 5047658.794 6.5168164 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 24/04/2018 IE00B7Y34M31 256693 USD 141694568.4 552.0001261 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 24/04/2018 IE00B8K7KM88 3042272 USD 19243035.14 6.3252185 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 24/04/2018 IE00B8W5C578 21389 USD 21367708.78 999.0045714 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 24/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 23982364.07 2.7163836 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 24/04/2018 IE00B7ZQC614 67977727 USD 99533089.84 1.4642015 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 24/04/2018 IE00B7SX5Y86 1931617 USD 52199175.04 27.0235637 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 24/04/2018 IE00B8HGT870 694587 USD 17174214.38 24.725793 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 24/04/2018 IE00B6X4BP29 40475 USD 3904697.805 96.471842 Daily ETP



Boost Copper 3x 24/04/2018 IE00B8JVMZ80 273410 USD 6417219.753 23.4710499 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 24/04/2018 IE00B8KD3F05 49997 USD 2666450.338 53.3322067 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 24/04/2018 IE00B8VC8061 280829873 USD 47815329.83 0.1702644 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 24/04/2018 IE00B76BRD76 183381 USD 6532633.608 35.6232849 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 24/04/2018 IE00B7XD2195 6614197 USD 20799249.27 3.1446371 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 24/04/2018 IE00B8JG1787 7715 USD 747341.0121 96.8685693 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 24/04/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2177081.811 38.75190122 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 24/04/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2417383.753 64.69301128 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 24/04/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1488573.114 161.2930018 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 24/04/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 38409077.28 51.72514753 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 24/04/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1926451.428 221.788099 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 24/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 248857811 4832.190504 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 24/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 162519591.5 19965.55178 Daily ETP



Boost Palladium 24/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 887925.6039 47.7764651 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 24/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1256470.91 132.6650734 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 24/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 678516.0905 139.526237 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 24/04/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 447732.5871 3.3177419 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 24/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 340602.3951 65.5004606 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 24/04/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 369580.8568 84.1103452 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 24/04/2018 IE00B94QKS44 11604 USD 1016279.838 87.5801308 Daily ETP



Boost Silver 2x 24/04/2018 IE00B94QL921 13015 USD 794439.1479 61.0402726 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 24/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 622655.9444 42.5369548 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 24/04/2018 IE00B873CW36 4302811 EUR 30634897.31 7.1197404 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 24/04/2018 IE00B8NB3063 351353 EUR 39653673.12 112.8599247 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 24/04/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 178219.4381 139.233936 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 24/04/2018 IE00BKS8QM96 334301 EUR 15237419.42 45.5799397 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 24/04/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1405149.252 127.6248185 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 24/04/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 57428701.73 57.6278058 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 24/04/2018 IE00BKT09479 821 GBP 108692.7722 132.3907091 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 24/04/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8435482.727 52.58897987 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 24/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 236127.3323 94.4509329 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 24/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 10293728.22 88.5779162 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 24/04/2018 IE00BLS09N40 665856 EUR 24440450.3 36.7053091 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 24/04/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3570878.706 15.7307432 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 24/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3607013.848 89.282521 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 24/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3608249.638 46.2702885 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 24/04/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1279593.674 21.217644 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 24/04/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1691710.212 75.939768 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 24/04/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 801835.1528 46.1222406 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 24/04/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 871462.4847 37.7910878 Short Daily ETP



Boost Brent 24/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8277232.701 24.5169253 Oil ETC



Boost Gold 24/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2594336.652 27.0372955 ETC



Boost Natural Gas 24/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 503485.7702 20.3420375 ETC



Boost BTP 10Y 5x 24/04/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 12814431.71 37.7172383 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 24/04/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2732452.925 50.9064186 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 24/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 975346.1787 95.1186053 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 24/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 957826.4613 65.667521 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 24/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2305110.763 99.0082795 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 24/04/2018 IE00BYTYHS72 24170 USD 1618288.515 66.9544276 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 24/04/2018 IE00BYTYHR65 635057 USD 5786710.955 9.1121127 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 24/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7744097.643 234.6980738 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 24/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1312658.403 21.9993699 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 24/04/2018 IE00BYTYHQ58 97289399 USD 13403375.65 0.1377681 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 24/04/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8825355.722 172.0912529 ETP



Boost Bund 30Y 3x 24/04/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 313289.6699 106.5611122 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 24/04/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26289482.68 10189.72197 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 24/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 429649.6166 122.7570333 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R16



Copyright RTT News/dpa-AFX