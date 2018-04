Hauptsächlich wegen der Kapazitätserweiterung auf der Strecke Rostock-Gedser hat die Fährreederei Scandlines im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis eingefahren. Der Gesamtumsatz stieg um vier Prozent auf 487 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig sei die Rentabilität gestiegen: Das Ergebnis nach Steuern wurde mit 88 Millionen Euro angegeben, 7 Millionen Euro mehr als 2016.

"Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen auf See und an Land ist auch weiterhin groß", sagte Scandlines-Chef Sören Poulsgaard Jensen. Es sei gelungen, Scandlines als effiziente und wettbewerbsfähige Infrastrukturgröße zu positionieren.

Wesentlicher Umsatzträger seien die Fähren auf den beiden Strecken Rostock-Gedser und Puttgarden-Rødby mit einem Plus von 6 Prozent auf 352 Millionen Euro gewesen. Die Umsätze in den Bordershops lagen stabil bei 135 Millionen Euro. Insgesamt beförderten die Fähren nach Unternehmensangaben 7,6 Millionen Passagiere, 1,8 Millionen Autos und mehr als 600 000 Frachteinheiten. Für 2018 ging Poulsgaard Jensen von einem moderaten Umsatzwachstum und einer besseren Rentabilität aus.

Ende März hatte der britische Finanzinvestor 3i die Reederei für 1,7 Milliarden Euro an ein Konsortium aus den Vermögensverwaltern First State Investment und Hermes Investment Management verkauft. 3i erwarb im Anschluss gleich wieder Anteile über 35 Prozent. Die australische First State Investment hält früheren Angaben zufolge gut 50 Prozent, die britische Hermes Investment Management 14,9 Prozent./mgl/DP/jha

