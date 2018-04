Frankfurt - In Japan bereitet man sich offenbar schon gedanklich auf das Treffen der Bank of Japan (BoJ) am kommenden Freitag vor, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262). Obgleich man nicht mit bahnbrechenden geldpolitischen Beschlüssen rechne, werde es zumindest für die erst unlängst ernannten stellvertretenden Gouverneure Amamiya und Watakabe die erste Sitzung sein.

