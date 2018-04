Beim Treffen mit US-Präsident Trump bestimmt Emmanuel Macron die Umgangsformen. Die zur Schau gestellten Emotionen nimmt in Frankreich niemand ernst.

Eine besondere Männerfreundschaft verbindet angeblich Donald Trump und Emmanuel Macron. Beim Besuch des französischen Präsidenten in Washington zeigt sich die Doppelbödigkeit dieser Sonderbeziehung. Macrons Kussattacke auf den erstarrten US-Präsidenten eröffnete am Montag die Freund- oder Feindseligkeiten. In Frankreich völlig normal, wirkt ein Männerkuss in den USA fast wie ein homosexuelles Statement.

Macron griff zu einer wohlkalkulierten Grenzüberschreitung, um Trumps berüchtigtem, als Händeschütteln getarnten Kräftemessen zu entgehen und auch, um zu demonstrieren: Unsere Sonderbeziehung läuft nicht nach amerikanischen Regeln.

Möglicherweise hat das Trump doch etwas gewurmt. Jedenfalls war das Abwischen der imaginären - Macron ist stets wie aus dem Ei gepellt - Schuppen von Macrons Revers ("Er muss perfekt ...

