Der neue TREIBSTOFF von news aktuell ist da. Dieses Mal geht es im Magazin der dpa-Tochter um das Thema Karrierekiller. Welche Faktoren bremsen im Job aus und wie können Stolpersteine beseitigt werden? Außerdem: Recherche 2018 - So arbeiten Journalisten heute. Und: Best-Practice-Tipps rund um das Trendformat Corporate Podcast.



Die Themen der aktuellen Ausgabe:



- Karrierekiller: Was bremst uns im Job aus und wie können wir Stolpersteine beseitigen? - Evolutionsstufen der Customer Experience: Kundenmanagement muss zum Leitprinzip der Unternehmensführung werden. Ein Plädoyer von TREIBSTOFF-Gastautor Johannes Ceh - Recherche 2018: Wie arbeiten Journalisten heute? Die wichtigsten Ergebnisse der großen Journalistenumfrage von news aktuell - Wie aus Sprache Text wird: Transkriptionstools "Transcribe" und "Happy Scribe" im Praxistext - Wie können wir unsere Kinder auf die digitale Zukunft vorbereiten? HABA-Digitalwerkstatt-Gründerin Verena Pausder und Geschäftsleiterin Antonia Borek im Interview - Trend Corporate Podcasts: Was sind die Vorteile zu anderen Content-Formaten und wie werden Podcasts erfolgreich?



Hier geht es zum Download der 13. Ausgabe von TREIBSTOFF: http://www.newsaktuell.de/pdf/treibstoff_ausgabe_13.pdf



Blog TREIBSTOFF von news aktuell: https://www.newsaktuell.de/academy/blog/



Über news aktuell:



Mit ihren drei starken Marken ots, zimpel und studio macht die dpa-Tochter news aktuell die Kommunikation von Unternehmen und Organisationen besser und erfolgreicher. Das Netzwerk ots stellt Reichweite und Sichtbarkeit für PR-Inhalte her. Die PR-Software zimpel bietet Qualitätskontakte für die direkte Ansprache von Journalisten. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolle Inhalten her und macht Unternehmensstories erlebbar. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf.



