Für den Versicherungskonzern UNIQA war 2017 in Mittel- und Osteuropa das beste Jahr seit Bestehen von UNIQA International - dennoch ist das Wachstumspotenzial für Versicherungen dort noch enorm, sagt UNIQA-International-Chef Wolfgang Kindl. Wachsen will die UNIQA in CEE u.a. durch die Übertragung lokal erfolgreicher Produktmodelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...