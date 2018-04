Köln (ots) - Die Studie "Preis-Champions" hat

billiger-mietwagen.de zum Branchengewinner der

Mietwagen-Vergleichsportale gekürt. Das Portal konnte sich gegenüber

7 weiteren Mitstreitern durchsetzen und sichert sich damit bereits

zum zweiten Mal in Folge den Branchensieg. Die Studie wurde erstmalig

2017 durchgeführt und ist eine Kooperation der Tageszeitung DIE WELT

und der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue.



Insgesamt beurteilten über 600.000 Kunden die Preisgestaltung von

mehr als 2.000 Unternehmen aus über 200 Branchen. Im Gesamtranking

erreichte billiger-mietwagen.de mit Platz 241 den Silber-Rang: 58,4 %

der Kunden zeigten sich zufrieden mit der Preisgestaltung des

Portals. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und die

Rückmeldung, dass unsere Kunden konstant von unserer Preisgestaltung

begeistert sind. Neben gutem Kundenservice sind uns natürlich auch

günstige Preise für unsere Kunden wichtig", sagt Frieder Bechtel,

Pressesprecher von billiger-mietwagen.de. (PM-ID: 100)



Über billiger-mietwagen.de:



www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und

Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 14 Jahren

Branchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln

und Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente und

kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen

kostenlosen Kundenservice per Telefon. Für seinen Service kürte die

Studie Service-Champions billliger-mietwagen.de 2017 als

Branchengewinner unter den Vergleichsportalen für Mietwagen. Im Jahr

2016 wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung

Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den

vergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene

Auszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf

aufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 - 2014) als "bester

Mietwagenvermittler".





