Hannover - Seit Mitte März befindet sich die EZB auf einem Ausstiegspfad aus dem CBPP3, um bis spätestens Ende des Jahres ihre Nettoankäufe vollständig zurückzufahren, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Dazu hat sie unserem Verständnis nach ihre Ankaufpolitik am Primärmarkt geändert und eine durch die Nachfragelücke getriebene Preisanpassung ausgelöst, wobei aktuell ein Gleichgewichtszustand noch nicht erreicht ist und unserer Einschätzung nach im Jahresverlauf weitere Preisanpassungen folgen könnten, so die Analysten der Nord LB. Der Schätzung der Analysten zufolge dürfte sich das aktuelle Orderverhalten der EZB nun auf einem stabilen Niveau befinden. Auf Basis der Analysten-Prognose stünden in den Jahren 2019 und 2020 EUR 22,0 Mrd. bzw. EUR 27,0 Mrd. zur Refinanzierung an, die zu einem überwiegenden Teil mit der aktuellen Praxis am Primärmarkt erreicht werden könnten. (25.04.2018/alc/a/a)

