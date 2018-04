An der Wall Street wird weiter das Thema Zinswende gespielt. Am Aktienmarkt bereitet laut Händlern vor allem das Tempo des Zinsanstiegs Sorgen. Händler stellen sich daher erneut auf fallende Aktienkurse ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich am Mittwoch hartnäckig über der psychologisch wichtigen 3-Prozentmarke, über die sie am Vortag erstmals seit über vier Jahren gesprungen war. Die am Vortag positiv ausgefallenen US-Konjunkturdaten befeuern die Erwartung steigender Inflationsraten und damit in letzter Konsequenz auch anziehenden Zinsen. Steigen die Marktzinsen, verteuert dies die Finanzierung der Unternehmen. Zudem verlieren Aktien bei einem zulegenden Zinsniveau an Attraktivität. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen etwas schwächeren Handelsbeginn am Kassamarkt.

Laut Portfolioverwalter Jonathan Baltora von AXA Investment Managers unterschätzen Investoren die globalen Inflationsrisiken "völlig". "Die Märkte weisen eine sehr eingeschränkte Fähigkeit auf, die künftige Inflationsentwicklung vorherzusehen." Das Touchieren der runden Marke von 3 Prozent dürfe nicht unterschätzt werden, weil etliche Computersysteme zur Anlagesteuerung nach Schwellenwertlogik arbeiteten. Sobald eine solche runde Marke gefallen sei, reagierten automatisierte Handelssysteme. Daher sei kurzfristig mit massiven Portfolioanpassungen an der Wall Street zurechnen, die mit den entsprechenden Kursausschlägen einhergingen, heißt es im Handel.

