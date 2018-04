Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwochmittag die Talfahrt beschleunigt, nachdem bereits ein Kursrutsch in den Überseebörsen für einen schwächeren Handelsbeginn gesorgt hatte. Auf die Kauflaune der Investoren schlagen Inflationsängste und Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der neue Drohungen gegen den Iran ausstiess - und so Sorgen um das bisherige Atomabkommen hervorrief. Einzig die Credit Suisse-Aktie stemmt sich gegen den Negativtrend, nachdem die Grossbank überraschend viel Gewinn im ersten Quartal erzielt hat.

Vor allem der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf rund 3 Prozent macht Anleger nervös. Damit rentieren US-Staatsanleihen so gut wie seit Januar 2014 nicht mehr, was ihre Attraktivität gegenüber den Aktien steigen lässt. "Vor dem Hintergrund höherer Anleiherenditen müssten die Bewertungen am Aktienmarkt jetzt neu hinterfragt werden", sagt ein Marktteilnehmer. Aktien seien nun anfällig für eine Korrektur. Ein weiterer Anstieg des Ölpreises bis auf 80 Dollar könnte zu einem Ausbruch der Renditen von zehnjährigen US-Staatsanleihen auf deutlich über 3 Prozent führen, sagt ein anderer Experte.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.55 Uhr um 0,6 Prozent tiefer bei 8'741,13 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,9 Prozent auf 1'445,56 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) taucht um 0,7 Prozent auf 10'346,26 Zähler. Bei den 30 wichtigsten Titeln gibt es 28 Verlierer und lediglich 2 Gewinner.

