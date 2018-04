Hannover - In den vergangenen Wochen verging kaum ein Tag ohne neue Meldungen zum Handelskonflikt, so die Analysten der Nord LB. Dabei seien vor allem Washington und Peking in den Fokus gerückt. Während US-Präsident Trump wiederholt das aus seiner Sicht unfaire Vorgehen Chinas im internationalen Handel kritisiert, mit Strafzöllen gedroht und zwischenzeitlich Stahl- und Aluminiumimporte auch mit einem Strafzoll belegt habe, habe die chinesische Administration ungewohnt deutlich reagiert und klargestellt, dass man einer einseitigen Beschneidung des Handels nicht tatenlos akzeptieren würde.

