Am Freitag, 27. April 2018, feiert sie um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen Premiere - die aktuelle deutsche Schlagerhitparade "Die Schlager des Monats". Bernhard Brink präsentiert exklusiv die monatlichen nationalen Schlagercharts. Studiogast bei der Premierensendung ist Schlagerstar Beatrice Egli.



"Die Schlager des Monats" bilden die TOP 50 der Offiziellen Deutschen Schlagercharts ab - die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK Entertainment und auf Grundlage der repräsentativen Verkaufszahlen aus den Offiziellen Deutschen Charts ermittelt werden.



Neben der Vorstellung der TOP 50 des Monats April erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am 27. April außerdem das Neueste aus der Welt des Schlagers - von den Großen der Szene bis zu den Newcomern. Außerdem freut sich Moderator Bernhard Brink auf einen zauberhaften Studiogast: Schlagerstar Beatrice Egli kommt aus der Schweiz und plaudert mit dem Schlagertitan über Leben, Liebe und Musik.



Alle Daten und Fakten der monatlichen Charts finden die Schlagerfans sofort nach Ausstrahlung exklusiv auf www.meine-schlagerwelt.de: Das Portal wird die Sendung begleiten und auch mit Reporter Peter Heller auf dem Bildschirm präsent sein. Im April war Peter Heller zu Gast bei Schlagerelfe Oonagh.



www.meine-schlagerwelt.de



