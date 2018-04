Hannover - Der Reifeprozess des noch vergleichsweisen jungen Marktes für kanadische Covered Bonds setzt sich fort, so Frederik Kunze von der Nord LB.Insbesondere Adjustierungen an regulatorischen Stellschrauben bzw. Vorgaben könnten langfristig durchaus eine gewisse Wirkung entfalten. Das nunmehr formal verlautbarte Bail-in-Regime erhöhe zumindest die Attraktivität der gedeckten Anleihen für Investoren. Die daraus möglicherweise resultierende zusätzliche Nachfrage nach mit kanadischen Assets gedeckten Covered Bonds könnte einmal über Neuemissionen der sieben bisher am Markt etablierten Institute erfolgen, wobei das OSFI-Maximum derzeit augenscheinlich noch kein limitierender Faktor sei - zumindest für die sieben am Markt befindlichen Adressen.

