Bad Marienberg - Der Anteil Erneuerbarer Energien am deutschen Bruttostromverbrauch ist 2017 auf 38,1% gestiegen, so die Green City Energy AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Um den fluktuierenden Wind- und Solarstrom bedarfsgerecht bereitstellen zu können, ist der massive Ausbau von Stromspeichern notwendig. Die Green City Energy AG will im Rahmen der Festzinsanleihe "Kraftwerkspark III" nun erstmal konkret in einen Stromspeicher investieren. Über eine technologieoffene Ausschreibung sollen bis zu 2,0 Mio. Euro in die derzeit ökonomischste und energiewirtschaftlich sinnvollste Speichertechnologie investiert werden. Bis 31. Mai 2018 können Angebote abgegeben werden. Die Tranche C des Kraftwerkspark III steht Anlegerinnen und Anlegern aktuell zur Investition offen. Bislang haben rund 2.000 Investoren mit über 45 Mio. Euro Investitionen ein Portfolio aus Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken finanziert.

