FRANKFURT (Dow Jones)--Der Renditeanstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf über 3 Prozent drückt am Mittwochmittag schwer auf die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Im Handel ist von einem "viel zu schnellen Zinsanstieg" die Rede. Die höheren Marktzinsen könnten die US-Notenbank auf den Plan rufen. Die Zahl der Beobachter steigt, die mit insgesamt vier US-Zinserhöhungen im laufenden Jahr rechnen - eine mehr als bislang avisiert.

Höhere Anleiherenditen machen Anleihen im Vergleich zu Aktien relativ attraktiver. Zugleich bedeutet das steigende Zinsniveau höhere Kosten für die Unternehmen. Der DAX verliert in diesem Umfeld 1,5 Prozent auf 12.357 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1 Prozent auf 3.477 nach unten. Am Devisenmarkt zieht der Dollar gestützt von den steigenden US-Zinsen auf breiter Front etwas weiter an. Der Goldpreis schwächelt, weil auch das Gold in Relation zu Anleihen als Anlage an Attraktivität verliert.

"In den USA werden die Inflationsgefahren thematisiert, in Europa die Wirtschaftsschwäche", zeigte sich ein Teilnehmer schon am Morgen skeptisch für den Tag. So ist in Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex zum dritten Mal hintereinander gefallen.

Kering und Credit Suisse heben ab

Für starke Kursausschläge bei Einzelwerten sorgt die Berichtssaison. Bei Credit Suisse sind die Kosten gesunken und der Vorsteuergewinn um 57 Prozent nach oben gesprungen. "Gerade im Vergleich zur UBS sieht das wesentlich besser aus", meint ein Händler. Entsprechend legt der Kurs um 4,1 Prozent zu. Der Kurs des Luxusgüterherstellers Kering springt sogar um 6 Prozent nach oben auf 464,50 Euro. Der starke Gewinn überraschte vor allem wegen seiner Resistenz gegenüber dem Euro-Anstieg. Goldman Sachs und die UBS haben umgehend ihre Kursziele für Kering angehoben auf 507 bzw. 510 Euro.

STMicro machen einen Satz um 3,6 Prozent nach oben. Die Analysten von Liberum führen dies nicht nur auf besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum ersten Quartal zurück, sondern auch den Ausblick. Dieser liege zwar sehr leicht unter ihrer eigenen Erwartung, sei aber sehr "gesund" im Kontext der deutlichen Schwäche der Aktien von Unternehmen aus der iPhone-Zuliefererkette.

Siltronic werden hingegen abgestraft und brechen um 8,6 Prozent ein. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten die Erwartung zwar getroffen, der Ausblick sei aber nur bestätigt worden, obwohl man auf eine Erhöhung gesetzt habe, sagen Händler. An anderer Stelle wird aber auch auf die extrem gute Entwicklung der Aktie in den vergangenen Monaten verwiesen.

Caterpillar sendet Schockwelle

Für Kursdruck in der gesamten globalen Baumaschinenbranche sorgt der US-Riese Caterpillar. Er hatte am Dienstag zwar gute Zahlen vorgelegt, in der Telefonkonferenz aber geunkt, dass damit der Zenit erreicht sein könnte. Dies wird teils als Gewinnwarnung verstanden und als schlechtes Omen für die Konjunktur wegen des sehr konjunkturzyklischen Geschäfts von Caterpillar. In Tokio waren Aktien wie Komatsu unter Druck geraten, in Deutschland verlieren Wacker Neuson 6,9 Prozent. Im SDAX büßt der Kurs des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland über 5 Prozent ein.

Linde notieren 0,7 Prozent fester. Bernstein spricht von guten Zahlen, sieht aber langfristige Probleme. Die Analysten befürchten eine anhaltende Stagnation in Europa und haben Bedenken, dass die 1 Milliarde Euro an Synergien aufgrund der vorgeschlagenen Fusion mit Praxair nicht ausreichen werden, um die kartellrechtlichen Verkäufe zu kompensieren, die einen Umsatzrückgang von 5 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten könnten.

Osram nach Gewinnwarnung stark unter Druck

Der Osram-Kurs knickt um 11,9 Prozent ein. Angesichts unsicherer makroökonomischer Bedingungen, vor allem der Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro, und der verhaltenen Geschäftsentwicklung im ersten Geschäftshalbjahr hat Osram ein geringeres Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte rund 640 Millionen erreichen. Bislang hatte Osram mit rund 700 Millionen gerechnet. Philips Lighting geben 2 Prozent nach und Aixtron um 2,6 Prozent.

Bei Klöckner und Co geht es um 6,6 Prozent nach unten trotz erhöhter Gewinnprognose. "Das erste Quartal hat die Konsensschätzungen nicht erreicht", sagt ein Marktteilnehmer. Und für den weiteren Verlauf gebe es Enttäuschungspotenzial. Auch hier lägen die Erwartungen nämlich bereits über dem Niveau des vergangenen Jahres. An anderer Stelle heißt es, bei Klöckner & Co belaste auch der europaweit zu beobachtende Druck auf die Stahlwerte. Thyssenkrupp fallen im DAX um 2,5 Prozent und Arcelormittal um 3,2 Prozent.

Hypoport verbilligen sich nach vorläufigen Zahlen um 3,3 Prozent. Hypoport habe es nicht geschafft, den deutlichen Umsatzanstieg von rund 25 Prozent gegenüber Vorjahr in einen Gewinnanstieg umzusetzen, heißt es. Der operative Vorsteuergewinn legte nur um rund 8 Prozent zu.

Deutsche Post und Innogy fallen wegen der Dividendenabschläge um je über 4 Prozent zurück.

