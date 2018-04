Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone anlässlich der angekündigten Fusion zwischen Indus Towers und Bharti Infratel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Pence belassen. Der geplante Deal bewerte den 42-prozentigen Vodafone-Anteil am Sendemast-Betreiber Indus Towers rund 700 Millionen US-Dollar niedriger als der Vodafone-Chef im Vorjahr geschätzt habe, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion könne aber den Weg für einen langerwarteten Zusammenschluss von Vodafone India und dem Mobilfunkbetreiber Idea freimachen./edh/la

Datum der Analyse: 25.04.2018

