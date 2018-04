IRW-PRESS: US Cobalt Inc.: US Cobalt gibt letzte Kobaltergebnisse der Bohrungen von 2017 bekannt und beginnt mit erster Ressourcenschätzung

US Cobalt gibt letzte Kobaltergebnisse der Bohrungen von 2017 bekannt und beginnt mit erster Ressourcenschätzung

- Bohrloch IC17-40 durchteuft 14,5 Fuß (4,4 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,43% CoÄq (0,29%Co+1,53%Cu),

- darunter 5,4 Fuß (1,6 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,67% CoÄq (0,49%Co+1,96%Cu) -

25. April 2018 - Vancouver, British Columbia, Kanada - US Cobalt Inc. (das "Unternehmen") (TSXV: USCO) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: USCFF) gibt die Ergebnisse der letzten vier obertägigen Kernbohrlöcher bekannt, die 2017 auf dem Projekt Iron Creek (das "Konzessionsgebiet") in Idaho, USA, niedergebracht wurden. Bedeutende Kobaltwerte aus einer steil einfallenden Sulfidmineralisierung sind in untenstehender Tabelle aufgeführt. Bei sämtlichen hier berichteten Mächtigkeiten handelt es sich um wahre Mächtigkeiten, die auf einem 3D-Modell basieren.

Das Unternehmen hat während der laufenden Bohrkampagne 2018, die untertage startet, insgesamt 9 Bohrlöcher abgeschlossen. Die erste Ladung Kernproben wurde zur Analyse ins Labor gebracht und die Ergebnisse werden nach Erhalt bekannt gegeben. Ziel der ersten Bohrungen 2018 ist, die bekannte Mineralisierung in westlicher Richtung über die Grenzen der Bohrungen 2017 hinaus zu erweitern.

Auch die aktuellen Ergebnisse untermauern die potenzielle Stärke und Größe der Mineralisierung Iron Creek, wie es sich durch die bedeutende wahre Mächtigkeit der Kobaltmineralisierung gezeigt hat:

- Bohrloch IC17-37 enthält 21,8 Meter mit 0,15% CoÄq (0,15%Co+0,00%Cu),

- Bohrloch IC17-38 enthält 16,8 Meter mit 0,17% CoÄq (0,17%Co+0,00%Cu),

- Bohrloch IC17-40 enthält 29,2 Meter mit 0,16% CoÄq (0,12%Co+0,50%Cu).

Zu den hochgradigen Abschnitten der vier aktuellen Löcher zählen:

- Meter mit einem Erzgehalt von 0,36% CoÄq (0,34%Co+0,26%Cu) in Bohrloch IC17-36,

- 1.6 Meter mit einem Erzgehalt von 0,32% CoÄq (0,30%Co+0,21%Cu) in Bohrloch IC17-36,

- Meter mit einem Erzgehalt von 0,36% CoÄq (0,36%Co+0,00%Cu) in Bohrloch IC17-37,

- 0.9 Meter mit einem Erzgehalt von 0,54% CoÄq (0,54%Co+0,00%Cu) in Bohrloch IC17-37,

- 1.7 Meter mit einem Erzgehalt von 0,50% CoÄq (0,50%Co+0,00%Cu) in Bohrloch IC17-38,

- 4.4 Meter mit einem Erzgehalt von 0,43% CoÄq (0,29%Co+1,53%Cu) in Bohrloch IC17-40,

- 1.6 Meter mit einem Erzgehalt von 0,67% CoÄq (0,49%Co+1,96%Cu) in Bohrloch IC17-40,

Das Unternehmen hat Mine Development Associates ("MDA") und dessen Hauptgeologen Steven Ristorcelli mit der ersten Ressourcenschätzung für Iron Creek beauftragt. MDA bietet geologische und Ingenieursdienstleistungen für die Bergbauindustrie und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Bergbauprojekten in jeder Phase der Exploration, Erschließung, Produktion oder Schließung. MDAs Erfahrung reicht von der Erstexploration bis hin zum tagtäglichen Bergbaubetrieb und umfasst alle Schritte der Projektentwicklung. MDAs führende Bergbauexperten verfügen über weitreichende Erfahrungen in allen Bereichen des Bergbaus und bieten mehr als 30 Jahre Integrität, Kompetenz und Unabhängigkeit.

Der minimale Datensatz, der zu der Ressourcenschätzung für Iron Creek beitragen wird, besteht aus den Kernbohrergebnissen aus dem Jahr 2017, die 40 Bohrlöcher und 35.000 Fuß (rund 10.700 Meter) umfassen. Diese Bohrungen hatten eine Streichlänge von 1.500 Fuß (457 Meter) entlang der west-nordwestlich streichenden, steil nördlich einfallenden mineralisierten Zone, die Kobalt- und Kupfermineralisierung in Sulfiden enthält. Geplant ist, die historischen Schätzungen der Kobaltmineralisierung zu bestätigen (siehe Unternehmenspressemitteilung vom 7. September 2016). Außerdem hat das Unternehmen mit Mächtigkeitstests und mineralogischen Untersuchungen begonnen.

Brian Kirwin, Senior Vice President Exploration, sagte dazu: "Wir sind schon sehr darauf gespannt, mit der ersten modernen Ressourcenschätzung für Iron Creek zu beginnen. Die Bohrkampagne 2018 zielt darauf ab, die bekannte Streichlänge der Mineralisierung zu verdoppeln, und 2018 werden wir mit der Exploration entlang der Streichlänge fortfahren. Die ersten Bohrlöcher, um die bekannte Streichlänge zu erweitern, sind im Gange und wir freuen uns darauf, das Größenpotenzial des Projekts zu testen."

Am 14. März 2018 gab First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQB: FTSSF) die einvernehmliche Fusion mit US Cobalt bekannt, die noch von den Behörden genehmigt werden muss. Durch diese Transaktion wird First Cobalt in der strategisch günstigen Position eines führenden reinen Kobaltunternehmens sein, das über drei wichtige Assets in Nordamerika verfügt: das Canadian Cobalt Camp mit mehr als 50 ehemals produzierenden Minen; das Projekt Iron Creek in Idaho mit einer historischen Ressourcenschätzung (nicht NI 43-101-konform) von 1,3 Mio. Tonnen mit einem Erzgehalt von 0,59% Kobalt; sowie die einzige genehmigte Kobaltraffinerie in Nordamerika, die Batteriematerialien produzieren kann.

US Cobalt hat eine Aktionärsabstimmung für den 17. Mai 2018 einberufen und man geht davon aus, dass die Transaktion bis Ende Mai 2018 zum Abschluss kommen wird.

Wayne Tisdale, President und CEO, sagte dazu: Wir freuen uns auf die Aktionärsversammlung am 17. Mai nach unserer zuvor verkündeten Transaktion mit First Cobalt Corp. Das Management steht voll und ganz hinter dieser Transaktion, die die Vermögenswerte beider Unternehmen stärken und risikoärmer gestalten soll, indem das zusammengeschlossene Unternehmen als führendes, vertikal integriertes, reines Kobaltunternehmen positioniert wird.

Im Folgenden ist eine Zusammenfassung der Abschnitte der aktuellen Bohrlöcher angegeben [CoÄq = Kobaltäquivalent, berechnet als Kupfer / 10,58 = CoÄq, 4. Januar 2018]:

Bohrloc von bis gebohWahre Wahre KobalKupfeCoÄq

h Fuß Fußrte Mächt Mächtt r %

ID Längig ig % %

e -keit -keit

Fuß Fuß Meter

IC17-36Abschnitt 180.4214.34.1 14.8 4.5 0.18 0.23 0.20

5

Hauptzi

el

Westse

ite

einsch180.4188.8.2 3.6 1.1 0.34 0.26 0.36

ließlich 6

Abschnitt 276.0281.5.0 2.1 0.6 0.22 0.12 0.23

Abschnitt 375.5412.36.5 19.2 5.9 0.11 0.29 0.14

einsch375.5386.10.5 5.3 1.6 0.30 0.21 0.32

ließlich 0

IC17-37Abschnitt 64.0 322.258.071.4 21.8 0.15 0.00 0.15

Hauptzi

el

Ostseit

e

einsch69.0 81.012.0 2.9 0.9 0.23 0.03 0.24

ließlich

und ei115.0128.13.3 3.5 1.1 0.36 0.00 0.36

nschließli 3

ch

und ei199.5204.4.5 1.3 0.4 0.29 0.00 0.29

nschließli 0

ch

und ei226.0256.30.0 8.8 2.7 0.28 0.00 0.28

nschließli 0

ch

da246.0256.10.0 2.9 0.9 0.54 0.00 0.54

runter 0

und ei299.3322.22.7 7.4 2.3 0.22 0.00 0.22

nschließli 0

ch

Abschnitt 508.0523.15.0 4.8 1.5 0.14 0.00 0.14

Abschnitt 645.0663.18.0 5.3 1.6 0.15 0.00 0.15

Abschnitt 785.0830.45.0 16.0 4.9 0.16 0.00 0.16

einsch785.0790.5.0 1.7 0.5 0.39 0.01 0.39

ließlich 0

and ei810.0820.10.0 3.5 1.1 0.28 0.01 0.28

nschließli 0

ch

IC17-38Abschnitt 249.7258.8.6 1.7 0.5 0.22 0.12 0.23

3

Hauptzi

el

Westse

ite

Abschnitt 333.5364.31.3 5.1 1.6 0.14 0.06 0.15

8

einsch334.6342.8.1 1.3 0.4 0.28 0.16 0.30

ließlich 7

Abschnitt 397.0419.22.1 2.6 0.8 0.23 0.00 0.23

1

Abschnitt 602.4612.10.5 1.7 0.5 0.14 0.00 0.14

9

Abschnitt 671.9684.12.8 2.0 0.6 0.28 0.00 0.28

7

Abschnitt 735.81025289.955.0 16.8 0.17 0.00 0.17

.7

einsch747.9751.3.1 0.5 0.2 1.10 0.01 1.10

ließlich 0

und ei763.0771.8.1 1.3 0.4 0.42 0.01 0.42

nschließli 1

ch

and ei813.6843.30.2 5.6 1.7 0.50 0.00 0.50

nschließli 8

ch

da817.5826.9.3 1.7 0.5 0.80 0.01 0.80

runter 8

und ei887.6894.7.1 1.3 0.4 0.28 0.00 0.28

nschließli 7

ch

und ei924.1950.26.8 5.6 1.7 0.27 0.00 0.27

nschließli 9

ch

da941.8950.9.1 1.9 0.6 0.39 0.00 0.39

runter 9

und ei977.3987.10.3 2.1 0.6 0.31 0.00 0.31

nschließli 6

ch

IC17-40Abschnitt 332.0350.18.0 8.6 2.6 0.06 0.45 0.11

Hauptzi

el

Westse

ite

Abschnitt 370.2377.6.9 3.3 1.0 0.02 1.87 0.20

1

Abschnitt 435.0628.193.695.9 29.2 0.12 0.50 0.16

6

einsch503.0517.14.0 7.0 2.1 0.18 0.16 0.20

ließlich 0

und ei540.0550.10.0 5.0 1.5 0.16 0.40 0.20

nschließli 0

ch

und ei580.0609.29.0 14.5 4.4 0.29 1.53 0.43

nschließli 0

ch

da591.3602.10.7 5.4 1.6 0.49 1.96 0.67

runter 0

Wie bereits angekündigt, ist das Projekt von der Chester Mining Company (OTC: CHMN) gepachtet und unterliegt den Buy-Out-Rechten der Gesellschaft.

Wie bereits erwähnt, lassen die historischen Schätzungen der Erzmengen und Erzgehalte darauf schließen, dass das Konzessionsgebiet 1.279.000 Tonnen Ressourcen mit einem Kobaltgehalt von 0,59 % beherbergt (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 7. September 2016). Das Unternehmen behandelt diese Schätzungen der Mengen und Erzgehalte aufgrund des Zeitpunkts der geologischen Arbeiten, die für die Aufstellung der aktuell erwarteten Tonnenmengen durchgeführt wurden, als historische Schätzungen. Die historischen Schätzungen weisen keine Kategorien auf, die den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) entsprechen, und wurden nicht als konform mit den aktuellen CIM Definition Standards erachtet. Sie wurden in den 1980er Jahren - noch vor Einführung und Umsetzung der Vorschrift NI 43-101 - vorgenommen. Die historischen Schätzungen sind in einem Bericht mit dem Titel Iron Creek Prospect, Lemhi County, Idaho (#0483) Progress Report enthalten, der von Terry A Webster und Thomas K Stump im Auftrag von Noranda Exploration, Inc. im Juli 1980 verfasst wurde. In diesem Bericht sind die für die Schätzung der historischen Mineralisierung verwendeten Cutoff-Werte und Metallpreise nicht im Detail angeführt; es wurde ein Mengenfaktor von 11 Kubikfuß pro Tonne angenommen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Das Unternehmen betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Weitere Arbeiten - unter anderem auch Bohrungen - sind erforderlich, um die geschätzten Ressourcen in die entsprechenden Kategorien laut CIM Definition Standards einstufen zu können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass aus den historischen Schätzungen nicht abgeleitet werden sollte, dass es tatsächlich wirtschaftliche Lagerstätten im Konzessionsgebiet gibt. Außerhalb dieser Pressemeldung hat das Unternehmen keine unabhängige Untersuchung der historischen Schätzungen oder anderer in dieser Pressemitteilung enthaltenen Daten durchgeführt und hat auch die Ergebnisse vorangegangener Explorationsarbeiten nicht auf unabhängige Weise analysiert, um die Genauigkeit der Daten verifizieren zu können. Das Unternehmen glaubt, dass die historischen Schätzungen und andere Informationen in dieser Pressemeldung für die weitere Exploration im Konzessionsgebiet relevant sind, weil sie auf eine bedeutende Mineralisierung hinweisen, die das Ziel des aktuellen Explorationsprogramms des Unternehmens darstellt.

Die Bohrproben wurden von Personal oder Vertragspartnern des Unternehmens entnommen, die bei den Projekteinrichtungen des Unternehmens für das Unternehmen arbeiten. Alle Einrichtungen des Unternehmens werden gesichert. Der Kern wird vom Personal des Unternehmens zur Kernverarbeitungseinrichtung des Unternehmens im Konzessionsgebiet in Challis transportiert, die von Earl Waite and Sons Mining Contractors betrieben wird, das vom Unternehmen beauftragt wurde. Dort wird der Bohrkern protokolliert, geschnitten und erprobt und anschließend an das Labor geliefert. Alle Anlagen sind sicher.

Der Kern wird geologisch erfasst; die Hälfte des Kerns wird vor Ort in einer sicheren Anlage als Referenzprobe gelagert. Die Proben werden in der Kernverarbeitungseinrichtung von den Vertragsbediensteten verpackt, etikettiert und zugeschnürt. Die geologischen Informationen, zu denen Farbe, Gesteinsart, Alteration, Mineralienart und Reichhaltigkeit gehören, werden auf Standardformaluren für die Probenbeschreibung festgehalten. Die Proben werden bis zur Lieferung an das Labor in einer sicheren Anlage vor Ort gelagert. Im Rahmen des QS-/QK-Programms werden am Standort der Kernaufbereitung Leer-, Doppel- und Standardproben in den Probenstrom eingefügt. Die Bohrproben wurden direkt vom Standort der Kernaufbereitung in den LKW einer Spedition geladen und zum Labor gefahren, das sie unmittelbar von einem Mitarbeiter des Unternehmens in Empfang nahm. Die Probenahme wurde von Brian Kirwin, dem Senior Vice President of Exploration des Unternehmens, beaufsichtigt.

Die Analysen der Bohrkernproben sowie der QS-/QK-Proben des Unternehmens wurden von American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada, durchgeführt; das Unternehmen will die Dienste von AAL auch für die Kernproben in Anspruch nehmen. AAL ist nach ISO / IEC 17025 zertifiziert und hat die kanadischen Eignungsprüfungen (Canadian Certified Reference Materials Project, CCRMP) erfolgreich absolviert. Über 15 % der analysierten Proben stellen Kontrollproben dar, die das Unternehmen als Prüf-, Leer- und Doppelproben in den Probenstrom eingefügt hat, und zwar zusätzlich zu den Kontrollproben des Labors. Die Korrelation der Standardproben mit den erwarteten Werten war ausgezeichnet. Im Labor von AAL wurden die Bohrkernproben getrocknet, gewogen auf minus sechs Mesh (85 %) zerkleinert, mit einer Brechwalze auf minus zehn Mesh (85 %) zerkleinert, in 250-Gramm-Trüben geteilt, anschließend in einem Ringpulverisator mit geschlossenem Kessel auf minus 150 Mesh (95 %) pulverisiert und dann mittels Säureaufschluss (fünf Säuren) einer ICP-Analyse unterzogen.

Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

US Cobalt Inc.

Wayne Tisdale, President

T: (604) 639-4457

E: info@uscobaltinc.com

Webseite: www.uscobaltinc.com.

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere zählen zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung unter anderem auch Aussagen zum geplanten Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; das Branchenumfeld einschließlich Regierungs- und Umweltvorschriften; das Unvermögen, die Zusagen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; typische Risiken des Bergbaubetriebs; Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und transportspezifische Schwierigkeiten; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren, und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig gilt.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43198

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43198&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA90352 L1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA90352L1085

AXC0213 2018-04-25/13:17